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Разбить сад и огород предлагают на крыше Нотр-Дама

Участок сможет приносить до 21 тонны овощей и фруктов в год, которые будут бесплатно раздавать нуждающимся.

Фото : Pixabay12 мая 2019, 06:35

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле, сообщает Lenta.ru.

Проект называется Palingenesis ("возрождение" по-гречески). По задумке авторов, Нотр-Дам станет "зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет".

Авторы проекта предложили выполнить крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло. На шпиль установят медного петуха, который раньше венчал собор и уцелел после пожара.

На крыше Нотр-Дама реставраторы предлагают разбить сад и огород. Архитекторы предполагают, что участок сможет приносить до 21 тонны овощей и фруктов в год, которые будут бесплатно раздавать нуждающимся. Авторы проекта выразили надежду, что восстановленный собор станет новым лицом церкви в XXI веке.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.


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