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Казахстан обыграл Норвегию на мировых пляжных играх

Игра закончилась со счетом 5:1.

Фото : Olympic.kz12 мая 2019, 12:09

Команда Казахстана одержала первую победу на Мировых пляжных играх, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.

В третий игровой день, команда Казахстана по пляжному футболу смогла одержать победу над командой Норвегии. Игра закончилась со счетом 5:1.

Отметим, что первый гол в собственные ворота забил норвежский полузащитник Том Кристоферсен.

Мировые пляжные игры, квалификационный турнир. Казахстан - Норвегия 5:1.

Голы: Кристофферсен, Тюльпа, Муралинов (2), Демешко, Сальвесон.


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