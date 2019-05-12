Казахстан обыграл Норвегию на мировых пляжных играх
Игра закончилась со счетом 5:1.
Фото : Olympic.kz12 мая 2019, 12:09
Команда Казахстана одержала первую победу на Мировых пляжных играх, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.
В третий игровой день, команда Казахстана по пляжному футболу смогла одержать победу над командой Норвегии. Игра закончилась со счетом 5:1.
Отметим, что первый гол в собственные ворота забил норвежский полузащитник Том Кристоферсен.
Мировые пляжные игры, квалификационный турнир. Казахстан - Норвегия 5:1.
Голы: Кристофферсен, Тюльпа, Муралинов (2), Демешко, Сальвесон.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969219-aeb2637d38806b2a57faeefc279d2e43
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...