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Прощание с Сергеем Доренко отменили из-за запрета полиции

59-летний Сергей Доренко погиб 9 мая.

Фото : eg.ru12 мая 2019, 13:01

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было пройти в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище, не состоится. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва", которую возглавлял журналист, сообщает Lenta.ru.

Полиция запретила выдавать тело Доренко его вдове. Соответствующий документ поступил в морг сегодня ночью. Как сказано в заявлении, тело будет захоронено или кремировано только после проведения повторной судебно-медицинской экспертизы.

- Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака - Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен, - говорится в сообщении радиостанции.

Руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти и показало смерть от естественных причин. Повторное вскрытие проводиться не будет. По словам Шигеева, дочери журналиста хотят дождаться результатов судебно-химического исследования, которое занимает три недели. Сейчас его максимально ускорят.

11 мая стало известно, что в воскресенье состоится только церемония прощания с Доренко, а похорон в этот день не будет. Радиостанция не подтвердила эту информацию.

59-летний Сергей Доренко, возглавлявший "Говорит Москва" с 2014 года, погиб 9 мая. Он потерял управление мотоциклом на Садовом кольце. Причиной смерти стал разрыв аорты.


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