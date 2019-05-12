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Подозреваемый в покушении на убийство задержан в Алматы

Мужчина был объявлен в республиканский розыск.

Фото : Pixabay12 мая 2019, 14:48

Полиция задержала 33-летнего мужчину, разыскиваемого несколько месяцев по подозрению в особо тяжком преступлении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

Подозреваемый проживает в одном из сел Панфиловского района. По версии следствия мужчина в начале января тяжело ранил 30-летнего жителя Жаркента, используя огнестрельное оружие. Вовремя госпитализированный в больницу мужчина выжил, а подозреваемый подался в бега и был объявлен в республиканский розыск.

- В ходе организованных оперативных мероприятий сотрудники областного уголовного розыска установили местонахождение разыскиваемого и на днях произвели его задержание в одной из съемных квартир в Алматы. Сейчас подозреваемого доставили в Панфиловский отдел полиции, где заключили под стражу в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Выяснилось, что задержанному инкриминируется покушение на убийство. Оружие, предположительно гладкоствольное охотничье ружье из которого производились выстрелы, пока не обнаружено.

- Расследование по факту взято в производство сотрудников областного Следственного управления. Согласно материалам уголовного дела, инциденту сопутствовали сложившиеся между потерпевшим и подозреваемым неприязненные отношения, которые в итоге привели к использованию оружия, - дополнили в пресс-службе.


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