В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах
Очевидцы сообщили, что видели несколько американских и французских военных самолетов в небе над портом.
Фото : Pixabay12 мая 2019, 15:19
Несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах при пожаре, охватившем как минимум семь нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости.
- Взрывы были последовательными, они прогремели с 04:00 до 07:00, - сообщил источник ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
По приведенным данным, загорелись "от семи до десяти" нефтяных танкеров. Причины пожара пока не установлены.
Очевидцы сообщили, что видели несколько американских и французских военных самолетов в небе над портом.
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