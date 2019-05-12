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В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах

Очевидцы сообщили, что видели несколько американских и французских военных самолетов в небе над портом.

Фото : Pixabay12 мая 2019, 15:19

Несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах при пожаре, охватившем как минимум семь нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости.

- Взрывы были последовательными, они прогремели с 04:00 до 07:00, - сообщил источник ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

По приведенным данным, загорелись "от семи до десяти" нефтяных танкеров. Причины пожара пока не установлены.

Очевидцы сообщили, что видели несколько американских и французских военных самолетов в небе над портом.


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