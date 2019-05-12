Штаб Зеленского опубликовал петицию о роспуске Верховной рады Украины
По данным представителей команды Зеленского, уровень доверия украинцев к парламенту составляет "не более 4%".
Фото : © Facebook / Володимир Зеленський12 мая 2019, 19:58
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в YouTube видеопетицию, в которой большинство опрошенных выступает за роспуск Верховной рады, пишет Лайф.
В описании к ролику сказано, что Зеленский в первую очередь обратит внимание на вопрос о роспуске Рады, если видеозапись наберет более одного миллиона просмотров. К настоящему моменту ролик посмотрели более 162 тысяч раз.
По данным представителей команды Зеленского, уровень доверия украинцев к парламенту составляет "не более 4%".
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