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Штаб Зеленского опубликовал петицию о роспуске Верховной рады Украины

По данным представителей команды Зеленского, уровень доверия украинцев к парламенту составляет "не более 4%".

Фото : © Facebook / Володимир Зеленський12 мая 2019, 19:58

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в YouTube видеопетицию, в которой большинство опрошенных выступает за роспуск Верховной рады, пишет Лайф.

В описании к ролику сказано, что Зеленский в первую очередь обратит внимание на вопрос о роспуске Рады, если видеозапись наберет более одного миллиона просмотров. К настоящему моменту ролик посмотрели более 162 тысяч раз.

По данным представителей команды Зеленского, уровень доверия украинцев к парламенту составляет "не более 4%".


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