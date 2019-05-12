Иран угрожает США ударом

Американское военное присутствие в регионе представляло серьезную угрозу.

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Al Arabia.

- Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову, — отметил военный.

Он отметил, что американское военное присутствие в регионе представляло серьезную угрозу. Однако теперь, подчеркнул Амир Али Хаджи, "угроза превратилась в возможность".

Неделю назад советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты направляют к берегам Ирана авианосную ударную группу "Авраам Линкольн" и оперативную группу бомбардировщиков. По его словам, это будет "ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы США <…> будет встречено с безжалостной силой".

Эскалация проходит на фоне заявления иранских властей о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующую информацию передали Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

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