Зеленского призвали публично присягнуть националистам

За Зеленского голосовали люди с различными политическими взглядами.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за "молчания" по ключевым политическим вопросам. Об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире "Пятого канала", передает Lenta.ru.

По его словам, за Зеленского голосовали люди с различными политическими взглядами: те, кто поддерживал национализм главы государства Петра Порошенко, и те, кто хотел сближения с Россией. Однако после вступления в должность избранный президент будет терять поддержку народа из-за необходимости принятия решений, предположил Вятрович.

Он подчеркнул, что украинские националисты обрушат критику на Зеленского, если он не примет закон об исключительности украинского языка. В связи с этим директор института национальной памяти призвал президента "публично присягнуть на верность националистам".

12 мая советник Зеленского Иван Апаршин заверил, что избранный президент продолжит придерживаться курса на войну с Россией.

- Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Россией, это же война, - сказал политик.

9 мая представитель команды избранного президента Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой "метод кнута", а принудительные методы украинизации могут только замедлить этот процесс и привести к негативным последствиям.

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