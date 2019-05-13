Жизни девяти человек унесло ДТП на трассе в Алматинской области
Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей.
Фото : AFN.az13 мая 2019, 09:24
Дорожная авария с участием автомашин Lada и Toyota Camry произошла утром 12 мая на 109 км трассы "Алматы-Бишкек". В дорожной аварии погибли девять человек, три из них - женщины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.
- Личность погибших установлена. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей. По предварительной версии, водитель Lada, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с иномаркой. Сейчас по факту ДТП с назначением необходимые экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 345 УК РК, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В ведомстве дополнили, что расследование ДТП находится на особом контроле и взято в производство областного Департамента полиции.
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