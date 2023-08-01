Три жизни унесла страшная авария в Актюбинской области

Три человека погибли и один пострадал в результате серьезного ДТП, которое произошло на трассе "Самара – Шымкент" в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 1 августа, около 11:00 на 765-м километре трассы "Самара – Шымкент" легковой автомобиль BMW столкнулся с грузовиком Mercedes.

"Водитель и двое пассажиров BMW погибли на месте происшествия, один пассажир авто госпитализирован", – говорится в сообщении полиции.





Причины и обстоятельства ДТП уточняются. Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Водитель грузовика, по предварительным данным, серьезных травм не получил.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области страшное ДТП унесло жизни девяти человек.