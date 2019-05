Суд в США отклонил иск на 180 млн долларов к Казахстану

Суд отклонил дело за отсутствием юрисдикции, основываясь на Законе США "Об иностранных суверенных иммунитетах".

Многомиллионный спор в США закончился в пользу Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.



26 апреля 2019 года Окружной суд по округу Колумбия (США) отклонил иск на сумму более 180 млн долларов США, поданный в декабре 2010 года американскими компаниями Turan Petroleum, Inc. (штат Делавэр), Energyfund, Inc. (округ Колумбия) и Trustees for Trek Resources, Inc. (штат Невада) (далее совместно - Истцы), против Министерства энергетики Казахстана (Министерство нефти и газа Республики Казахстан).

Иск предполагал нарушение договоров концессий на разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений Арысь и Арал, нарушение прав Истцов по Договору между США и Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций ("Двусторонний инвестиционный договор"), нарушение фидуциарных обязанностей, несправедливое обогащение, искажение фактов и халатность.

Таким образом, решение Окружного суда по округу Колумбия (США) полностью подтвердило правильность придерживаемой позиции Казахстаном по данному спору, и согласовывается с проводимой политикой Республики Казахстан по всесторонней поддержке иностранных инвесторов на территории Казахстана.

Интересы нашей страны в данном споре представляли Министерство юстиции РК и консультант правительства РК – компания "Reed Smith".

