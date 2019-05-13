НАZИМА о казашке на шоу "Песни на ТНТ": Если она будет работать, все получится

На первом концерте второго сезона "Песни на ТНТ" Нaзимa и Say Mo (Молдир Есембек из Алматы) выступили с новой песней "Не говори".

Российско- казахстанская певица, работающая в жанре хип-хоп, финалистка первого сезона телевизионного шоу "Песни на ТНТ", артистка лейбла Black Star Inc.Назима Джанибекова рассказала о дуэте с участницей второго сезона из Казахстана Say Mo и поддержке соотечественников, передает Zakon.kz.

На первом концерте второго сезона "Песни на ТНТ" Нaзимa и Say Mo (Молдир Есембек из Алматы) выступили с новой песней "Не говори". Исполнение девушек произвело фурор на концерте — зрители и члены жюри назвали номер одним из лучших на проекте.

Однако, как сообщил Тимати, во время репетиций атмосфера в башне была натянутой. Между Назимой и Say Mo возникла своего рода конкуренция, которая, к счастью, осталась за кулисами.

- Я считаю, что конечно же, мы все конкуренты друг другу, но на каждого артиста найдется свой слушатель. Мы все- артисты, но выступаем в разных жанрах, у каждого разная душа и то, чем мы делимся с публикой. В Black Star мы все как одна семья, у каждого есть свой слушатель. И я буду рада, если Say Mo проявит себя на проекте в команде Black Star. Если она будет работать, все у нее получится, главное – не лениться, -сказала НАZИМА на пресс-конференции в Алматы, посвященной проведению KFC Battle.

Она опровергла информацию о том, что у нее с Молдир были какие-либо трения.

– По поводу напряженной обстановки – это было не совсем так. Это было на студии, когда мы впервые увиделись и мне сказали, что я буду с ней петь. И я просто поворачиваюсь, а там Say Mo, я такая: "Ну ок, типа, привет". Для меня просто было неожиданным, что она уже была там. Позже она говорила, что ожидала наш дуэт, предчувствовала, что поставят двух казашек в дуэт. Думаю, мы оправдали ожидания, сделали самое лучшее для нашей страны. Я была очень горда за Родину. Я всегда горжусь тем, что я из Казахстана и могу везде об этом говорить, - отметила НАZИМА.

После первого сезона шоу "Песни на ТНТ" казахстанка стала артисткой лейбла Black Star. С тех пор прошел уже год, сейчас готовится мини-фильм о том, как изменилась ее жизнь за этот год, о том, что сделано за все это время. Сейчас Назима Джанибекова полна новых творческих идей и планирует сосредоточиться на свой карьере.

- О наставничестве для наших соотечественников, желающих пробиться на российскую сцену, пока не задумывалась. Сейчас занимаюсь своей карьерой, на российском рынке я сейчас не столь популярна, как в Казахстане, занимаюсь сейчас именно своим творчеством. Перед вторым сезоном "Песни на ТНТ" писали наши соотечественники, спрашивали советы, мне приятно, я открыта для каждого. Даю советы, и стараюсь помочь, поддержать. Мне важно, чтобы наши пробивались. Было много обращений, когда был кастинг, спрашивали, что нужно сделать, какие песни петь, какой жанр выбрать, к кому пойти, старалась всем ответить, - поведала НАZИМА.

В эфире ТНТ шоу выходит с высокими рейтингами. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, первый выпуск проекта вывел канал в лидеры слота, собрав у экранов 17,4 % зрителей в возрасте 18-30 лет. Второй выпуск музыкального шоу стал абсолютным лидером субботнего прайм-тайма — практически каждый пятый телезритель в возрасте от 18-30 лет следил за тем, как продюсеры Максим Фадеев и Тимати ищут новые лица, новую музыку и новые песни. Доля второго выпуска проекта "Песни" составила 18 %. Следом за ним идёт "Первый канал", у которого в этом слоте доля была 9,4 % (исторический фильм "Время первых"), а третье место у канала НТВ — 7,1 % (вокальное шоу "Ты супер!").

Альберт Ахметов

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