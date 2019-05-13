Алматинец показал абсолютно лучший результат на этапе Кубка РК по триатлону 

В Таразе завершился ІІ этап Кубка РК по триатлону.

На побережье водохранилища Зербулак в Таразе завершился ІІ этап Кубка РК по триатлону среди атлетов категории Elite (профессионалы) и Чемпионат РК по триатлону среди атлетов категорий U23 и U19, передает Zakon.kz.

В соревнованиях приняли участие 68 профессиональных атлетов, прибывших из Нур-Султана, Алматы и Шымкента, также из Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Жамбылской и Костанайской областей.

Вместе с тем, в гонке приняли участие атлеты из Кыргызской Республики. Таразская погода благоволила комфортной борьбе и успешному финишу атлетов категории категории Elite мужчины и женщины, которые первые вышли на старт и преодолевали дистанцию "спринт" - 750 плавание, 20 км вело и 5 км бег. Термометры показывали +28С, а вода была теплой - +20С.

Абсолютно лучший результат 1 час 1 минута 59 секунд показал Ануар Турубаев (Алматы). В жаркой борьбе за второе место лучшим оказался Кирилл Рожков (Алматы). Его результат – 1 час 2 минуты 47 секунд. Мили секунды проиграл Александр Автушко (Шымкент) и замкнул тройку призеров. У женщин в данной категории все призовые места завоевали спортсменки из южной столицы. Так, обладательницей первого места стала Дарья Бычкова с результатом 1 час 9 минут 43 секунды. Второе место за Юлией Озеровой со временем 1 час 10 минут 45 секунд. "Бронза" досталась Газизе Кумакбаевой за результат 1 час 11 минут 12 секунд.

Далее на линию старта вышли атлеты более младших возрастов и определяли лучшего на дистанции "супер-спринт" - 300 м плавание, 8 км вело и 2 км бег. Несмотря на усилившийся ветер, все атлеты успешно достигли финиша. В категории Elite абсолютное превосходство показал

Даниил Зубцов (Шымкент). Его время – 27 минут 15 секунд. "Серебро" сумел завоевать Азиз Нурлан (Шымкент) – 30 минут 13 секунд. Третьим финишировал Даниил Блок (Акмолинская область) с результатом 30 минут 46 секунд.

В категории атлетов до 23 лет свое мастерство продемонстрировал Никита Курганский (Акмолинская область) и занял первое место с результатом 27 минут 17 секунд. Вторым финишировал Владислав Иванов (Акмолинская область), проиграв своему сокоманднику 11 секунд. Третье занял Владислав Кудин (Шымкент) с результатом 30 минут 4 секунды. Ну а у девушек в этой категории на пьедестал почета снова взошли представительницы школы триатлона Акмолинской области. Почетное первое место заняла Ашраф Камалова с результатом 29 минут 21 секунда. Второе место осталось за Надеждой Бекмаганбетовой. Ее время – 30 минут 23 секунды. Третьей к финишу прибыла Яна Зимницкая – 31 минута 18 секунд.

В самой младшей категории атлетов до 19 лет наблюдалась большая конкуренция, особенно у юношей. Обойти всех своих соперников и показать лучший результат дня на "супер-спринте" удалось Алихану Абусейту (Шымкент) – 26 минут 52 секунды. Ерасыл Аманжолов (Туркестанская область) уступил лидеру 23 секунды и стал вторым. На 38 секунд позже лидера финишировал Рашид Романчук (Акмолинская область) и удостоился "бронзы". В данной категории лучшей среди девушек оказалась Наталья Короткова (Акмолинская область) со временем 30 минут 19 секунд. Ее сокомандница Анастасия Захарова показала время 33 минут и 21 секунда, став второй. Третье место в итоговом протоколе у Аружан Аманжоловой (Туркестанская область) за 35 минут и 7 секунд.

"Спринтерскую" дистанцию древнейшего города Тараза опробовали днем позже участники ІІ этапа Кубка "TEMIRADAM". 25 атлетов категории Age Group и 1 эстафетная команда из Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Ташкента, также из Карагандинской, Алматинской, Жамбылской и Павлодарской областей боролись за рейтинговые очки в рамках Кубка "TEMIRADAM". Данный старт отличался тем, что это была первая гонка у казахстанских любителей за этот сезон в дисциплине "триатлон" и он был в буквальном смысле мужским, так как на старт женщин не было заявлено.

Зрелищная борьба была между Максимом Мазуром (Алматы) и Андреем Шариповым (Ташкент) за звание абсолютного победителя этого этапа. Если во время плавательного и вело этапов лидировал М.Мазур, а А.Шарипов только преследовал, то на последнем беговом этапе Андрей Шарипов взял вверх и финишировал первым, показав результат 1 час 3 минуты 38 секунд. Второй результат дня продемонстрировал Максим Мазур – 1 час 5 минут 20 секунд. Третье время в абсолютном зачете у Максима Мжельского (Алматы) – 1 час 9 минут 28 секунд. Единственная выступившая эстафетная команда "TARAZ" показала результат 1 час 27 минут 12 секунд. Отметим, что каждый атлет стал первым в своей возрастной категории.

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