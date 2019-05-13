О роли блогеров в выборах рассказали в ЦИКе

Блогер должен предоставить равные возможности всем кандидатам.

Член ЦИК РК Зауреш Баймолдина на пресс-конференции рассказала о правилах работы с кандидатами в президенты РК для блогеров, передает Zakon.kz.

- Тот же блогер должен предоставить равные возможности всем кандидатам. Любое СМИ должно предоставлять равные возможности. Но это не означает, что все кандидаты этим воспользуются. Главное, чтобы СМИ объявило об этом. На каких условиях, в каком объеме, - сказала Баймолдина.

Отклонение от этого принципа будет рассматриваться как склонение избирателей голосовать за конкретного кандидата.

11 мая стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты РК. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов:

Касым-Жомарт Токаев от партии "Nur Otan"

Дания Еспаева от партии "Ак жол"

Садибек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары"

Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл"

Жамбыл Ахметбеков от партии "КНПК"

Амангельды Таспихов от Федерации Профсоюзов Казахстана

Амиржан Косанов от Объединенного национального патриотического движения "Ұлт тағдыры".

Предвыборная агитация продлится до 8 июня.

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