В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Нур-Султане ночью 15-16 мая заморозки.

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков РГП "Казгидромет", 14 мая в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Ночью 14-15 мая заморозки 1-6 градусов. Ночью 15-16 мая в Костанайской области ожидаются местами заморозки 3 градуса.

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Кроме того, днем 14 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 15-16 мая заморозки 1-6 градусов. Днем 14, сутки 15 мая в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 14-16 мая заморозки 1-6 градусов.

Также в Нур-Султане днем 14 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ночью 15-16 мая заморозки 1-3 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

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