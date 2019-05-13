Новый прокурор назначен в Байконыре

Им стал Нуржан Рахметов.

В городе Байконыр назначен новый прокурор, передает Zakon.kz.

Им стал Нуржан Рахметов.

Нуржан Жанатович Рахметов родился 9.05.1983. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева по специальности "Международное право"; Университет "Туран-Астана" по специальности "Финансы", а также магистратуру в Инновационном Евразийском университете.

Трудовую деятельность начал в 2006 году помощником прокурора района Алматы в Астане (Нур-Султане). До нынешнего назначения занимал занимал должность старшего помощника генерального прокурора группы коммуникаций аппарата генерального прокурора РК.

До Рахметова прокуратуру Байконыра возглавлял Азамат Баянбайулы. В его отношении была назначена служебная проверка. Поводом стало видео, на котором Азамат Баянбайулы вместе с начальником представительства МВД в Байконыре Бакытжаном Куракбаевым сидят в компании молодых девушек за щедро накрытым столом со спиртным.

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