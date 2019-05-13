Пашинян раскрыл стоимость революции в Армении

Премьер-министр отметил, что не имеет теневых обязательств перед кем-либо, так как деньги на революцию он получил от простых людей.

Революция в Армении 2018 года была "триумфом романтизма над прагматизмом", заявил в интервью РБК ТВ премьер-министр страны Никол Пашинян.

- Мы примерно потратили на нашу революцию $200 тыс. Откуда появились эти деньги? Мы попросили у людей. У нас был электронный кошелек, и армяне из всех стран, между прочим, большинство из России, дарили нам деньги. Мы потратили эти деньги, и каждую неделю в процессе революции мы публиковали сколько денег мы потратили и для чего, — сообщил Пашинян.

По его словам, такой подход позволил революционерам не оказаться в долгу перед теми или иными кругами.

- Вот почему у меня и у нашего правительства нет никаких теневых обязательств ни перед одной личностью или корпорацией, — заметил премьер-министр. По его словам, в результате в Армении ситуация изменилась так, что сейчас здесь "нет никаких монополий".

Другим важным условием победы "революции любви" Пашинян назвал появление социальных сетей.

- Когда я вышел из тюрьмы (в 2009 году Пашинян был арестован за участие в волнениях 1–2 марта 2008 года, а затем был приговорен к семи годам лишения свободы, но в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. — РБК), я увидел, что есть YouTube, есть Facebook, есть Twitter. И я начал понимать, что есть возможность для оппозиционного деятеля использовать эту коммуникацию... Когда я стал депутатом, я свои выступления публиковал на своей Facebook-странице и в YouTube. В 2016 году просмотров всех моих выступлений вместе взятых было примерно 10–15 млн. В мире живет 10 млн армян. Это значит, что теоретически можно сказать, что каждый армянин хоть один раз увидел мое выступление, — рассказал Пашинян.

Бархатная революция в Армении началась с протестов 13 апреля 2018 года под лозунгом "Сделай шаг, отвергни Сержа".

Бархатная революция, основными событиями которой стали мирные протесты в Армении, поводом которым послужило выдвижение экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, после того, как он, будучи на посту президента, в 2015 году провёл в стране Конституционный референдум, по результатам которого смог передать власть премьер-министру в апреле 2018 года, на тот момент утверждая, что не будет выдвигаться ни в президенты, ни в премьер-министры, чтобы никто не сомневался, что он эти реформы делает ради демократии и свободы.

В результате бархатной революции в Армении Серж Саргсян и правительство ушло в отставку, премьер-министром стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.

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