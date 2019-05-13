Adidos и Rebok производили под Алматы

Вместе с поддельными "Adidas" и "Reebok" в цеху производили обувь с надписями "Adidos" и "Rebok".

Сотрудники Департамента экономических расследований по Алматинской области выявили факт незаконного использования чужого товарного знака и сходные с ними обозначения, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЭР по Алматинской области.

26 апреля в Департамент обратился представитель компаний "Adidas" и "Reebok" о принятии мер в отношении людей, которые незаконно изготавливают спортивную обувь с использованием их торговых знаков.

На следующий день при проведении оперативных мероприятий на территории Илийского района Алматинской области был установлен цех по изготовлению спортивной обуви.

При осмотре цеха и производственных помещений нашли детали для сборки спортивной обуви (поверхности обуви, этикетки) с эмблемой товарного знака "Adidas" и "Reebok" и внешне похожими вышеуказанным брендам с надписью "Adidos" и "Rebok", более 1000 штук. Также обнаружены клише (матрица) в количестве 100 штук для нанесения надписи наименований указанных брендов.

В этот же день, при проведении осмотра торговой точки была и изъята спортивная обувь с эмблемой "Adidas" и "Reebok", а также с надписью "Adidos" и "Rebok" в количестве 325 пар.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 222 ч.1 УК РК (незаконное использование товарного знака).

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