Назарбаев прокомментировал письмо Трампа

Елбасы поздравил посла США с началом дипломатической миссии в Казахстане, пожелав успехов и достижений на ответственном посту.

Нурсултан Назарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Уильямом Мозером, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Елбасы поздравил Мозера с началом дипломатической миссии в Казахстане, пожелав успехов и достижений на ответственном посту.

- За все эти годы мы построили с США отношения, основанные на взаимопонимании и дружбе. В Казахстан пришли большие инвестиции из США. Работают 420 совместных предприятий. Мой визит в Вашингтон в прошлом году, в рамках которого состоялись переговоры с президентом Трампом и встречи с бизнесменами, создал условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь Уильям Мозер поделился своими воспоминаниями о его первом визите в Казахстан. Посол США отметил достигнутые за относительно короткий период впечатляющие результаты в строительстве и позиционировании столицы страны – Нур-Султана.

Кроме того, посол США передал Нурсултану Назарбаеву письмо Дональда Трампа, в котором президент США выражает поддержку принятому Елбасы решению о сложении полномочий и мирной передаче управления страной новому поколению политиков.

- Я получил письмо президента Трампа. Он выразил намерение встречаться и советоваться со мной в будущем по ситуации в нашем регионе. С Дональдом Трампом у нас сложились хорошие отношения, я готов поддерживать такие контакты. США являются для нас важным партнером. Все эти годы у нас были только дружеские отношения. Уверен, что политика подобного сотрудничества будет продолжена, – заключил Нурсултан Назарбаев.

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