В Казахстане отменят вклеивание фотографий детей в паспорта родителей

Это связано прежде всего с защитой детей, которые могут оказаться в трудной ситуации за пределами страны, а также с рисками незаконного вывоза детей за границу.

МВД РК внесло поправки в законодательство страны по отмене вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей при совместном выезде за границу, так как сегодня эта процедура в мировой практике не применяется, сообщает Zakon.kz.

- Записи о детях в паспорт родителя, внесенные вручную, не содержат биометрических данных и нередко создают проблемы при пересечении границы либо возврату граждан обратно, - пояснили в МВД, отметив, что во всем мире совершенствуется прохождение паспортно-визового контроля, форма установления личности и внедряются документы с биометрическими данными (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и т.д.).

В странах, наиболее популярных для посещения казахстанцами (США, Великобритания, ОАЭ, Италия, Испания, Франция, Чехия, Словения, Хорватия, Греция, Венгрия, Польша, Германия, Швейцария, Швеция, Китай, Южная Корея и другие) наличие паспорта у детей, въезжающих в государство с родителями обязательно, и вклейка в паспорт фотографии ребенка в качестве документа не признается.

Также отмечается, что отмена вклеивания фотографий в паспорта родителей связана прежде всего с защитой детей, которые могут оказаться в трудной ситуации за пределами страны, а также с рисками незаконного вывоза детей за границу.

- Паспорт ребенку необходим только для поездки за границу, на территории республики личность ребенка подтверждается свидетельством о рождении, а взрослого – удостоверением личности, - подчеркнули в министерстве.

Приближаются летние каникулы, в связи с чем МВД рекомендует родителям, планирующим поездку с детьми за границу, заранее позаботиться об оформлении им паспорта для свободного пересечения границ других стран.

В Казахстане выдача биометрических паспортов начата в 2009 году.

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