Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО

Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска.

Фото : ITU / J.M Planche13 мая 2019, 16:42

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Западно-Казахстанскую область, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

- Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска, а также посетит ряд производственных и социальных объектов. Кроме того, запланирована встреча с представителями общественности региона, - сообщил пресс-секретарь Президента.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты