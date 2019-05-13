Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО
Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска.
Фото : ITU / J.M Planche13 мая 2019, 16:42
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Западно-Казахстанскую область, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.
- Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска, а также посетит ряд производственных и социальных объектов. Кроме того, запланирована встреча с представителями общественности региона, - сообщил пресс-секретарь Президента.
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