Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО

Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Западно-Казахстанскую область, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

- Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска, а также посетит ряд производственных и социальных объектов. Кроме того, запланирована встреча с представителями общественности региона, - сообщил пресс-секретарь Президента.

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