Сторонники ИГ планировали несколько терактов на территории Казахстана

Один случай был пресечен в начале 2019 года в Алматы.

Сторонники террористической организации "Исламское государство" планировали несколько терактов на территории Казахстана за последние три года. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента Комитета национальной безопасности Бахытбек Рахымбердиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проводим работу, цифры сокращаются. В 2016-2017 году было 10-12. В 2018 было 3-5 примерно. Это те, о которых мы говорим, так называемое Исламское государство, прежде всего. Ряд других (группировок) есть, спектр очень широкий, - сообщил Рахымбердиев, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что в начале года был пресечен теракт в Алматы, когда у подозреваемых была обнаружена взрывчатка.

14 января в КНБ сообщали, что в Алматы была задержана группа иностранцев, выходцев из Центральной Азии, по подозрению в подготовке терактов в Казахстане. Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.

По версии следствия, задержанные действовали по заданию и под руководством находящихся за границей боевиков ДАИШ. По этим же данным, применение взрывных устройств и последующую вооруженную атаку намечалось осуществить в Алматы в местах массового скопления гражданского населения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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