Трое подростков утонули на водоемах страны в минувшие выходные

Все погибшие купались в необорудованных для купания местах.

Хотя официально купальный сезон в стране еще не начался, уже имеются случаи гибели подростков на водоемах страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Так 9 мая в Кызылординской области из озера Шукырой близ поселка Бирлик Жанакорганского района местными жителями извлечено тело подростка, 1999 года рождения, который утонул во время купания.

11 мая в канале Караузяк, что близ города Кызылорда утонул во время купания мальчик, 2005 года рождения. Его тело было извлечено специалистами Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД.

В тот же день в Талгарском районе Алматинской области в реке Талгарка во время купания утонул мальчик, 2003 года рождения. Его тело было извлечено специалистами Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД.

Как отметили в ведомстве, все утонувшие подростки купались в необорудованных для купания местах, что строго запрещено.

В связи с этим, спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют взрослым и детям соблюдать элементарные правила безопасности на воде:

НЕ - заплывайте за знаки ограждения!

НЕ - купайтесь в запрещенных местах!

НЕ - оставляйте купающихся детей без присмотра!

НЕ - пользуйтесь при купании камерами, мячами, досками!

НЕ - допускайте шалостей на воде!

НЕ - подавайте ложных сигналов!

НЕ - прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!

НЕ - ныряйте в незнакомом месте!

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