Есжан Биртанов избран председателем совета директоров KASE

С марта 2019 года он занимает должность заместителя председателя Нацбанка.

Фото : inform.kz

Есжан Биртанов избран председателем совета директоров KASE, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт биржи. - Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 13 мая 2019 года председателем Совета директоров KASE избран Биртанов Есжан Амантаевич – заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан. Лицом, имеющим право замещать председателя совета директоров KASE в случае его отсутствия, избран Дамитов Кадыржан Кабдошевич – член

совета директоров – независимый директор АО "Единый накопительный пенсионный фонд"; член Совета ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана", - сказано в сообщении. Биртанов Есжан Амантаевич родился в 1975 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавриат, Университет "Туран", Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Трудовой стаж: · Ведущий дилер отдела дилинговых операций внешнего рынка управления дилинговых операций и анализа финансовых рынков Национального Банка РК, г. Алматы (1998-2003); · Начальник управления дилинговых операций Департамента монетарных операций НБ РК, г. Алматы (2003-2005); · Заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка РК (18.10.2005-28.09.2012); · Председатель Правления АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка" (28.09.2012-01.04.2014); · И.о. Советника Председателя Национального Банка РК Департамента организационной работы, внешних и общественных связей (01.04.2014-24.06.2014); · И.о. директора Департамента планирования и бюджета Национального Банка РК (03.04.2014-24.10.2014); · Директор Департамента планирования и бюджета Национального Банка РК (24.10.2014-30.06.2015); · Председатель правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) (01.07.2015-11.01.2016); · Председатель правления АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка" (11.01.2016-2017); · Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" (24.01.2018-03.2019); · Заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан (с 28.03.2019).

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