Есжан Биртанов избран председателем совета директоров KASE
С марта 2019 года он занимает должность заместителя председателя Нацбанка.
Есжан Биртанов избран председателем совета директоров KASE, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт биржи.
- Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 13 мая 2019 года председателем Совета директоров KASE избран Биртанов Есжан Амантаевич – заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан. Лицом, имеющим право замещать председателя совета директоров KASE в случае его отсутствия, избран Дамитов Кадыржан Кабдошевич – член
совета директоров – независимый директор АО "Единый накопительный пенсионный фонд"; член Совета ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана", - сказано в сообщении.
Биртанов Есжан Амантаевич родился в 1975 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавриат, Университет "Туран", Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Трудовой стаж:
· Ведущий дилер отдела дилинговых операций внешнего рынка управления дилинговых операций и анализа финансовых рынков Национального Банка РК, г. Алматы (1998-2003);
· Начальник управления дилинговых операций Департамента монетарных операций НБ РК, г. Алматы (2003-2005);
· Заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка РК (18.10.2005-28.09.2012);
· Председатель Правления АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка" (28.09.2012-01.04.2014);
· И.о. Советника Председателя Национального Банка РК Департамента организационной работы, внешних и общественных связей (01.04.2014-24.06.2014);
· И.о. директора Департамента планирования и бюджета Национального Банка РК (03.04.2014-24.10.2014);
· Директор Департамента планирования и бюджета Национального Банка РК (24.10.2014-30.06.2015);
· Председатель правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) (01.07.2015-11.01.2016);
· Председатель правления АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка" (11.01.2016-2017);
· Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" (24.01.2018-03.2019);
· Заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан (с 28.03.2019).
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