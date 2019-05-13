Назначен новый руководитель столичного управления архитектуры

Им стал Нурлан Уранхаев.

Распоряжением акима города Нур-Султан Нурлан Уранхаев назначен руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Аким столицы Бахыт Султанов представил нового руководителя управления Нурлана Уранхаева в ходе заседания в акимате. В связи с переходом на новое место работы бывший руководитель управления Бактыбай Тайталиев освобожден от занимаемой должности.

Нурлан Тельманович Уранхаев родился 4 мая 1965 года в Семипалатинске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1982-1987); Инженер-механик

· Казахский финансово-экономический институт (1998-2001); Экономист-менеджер

· Восточно-Казахстанский государственный технический университет (2004-2006); Инженер-строитель

Трудовой стаж:

· Слесарь-монтажник, мастер, прораб участка Семипалатинского монтажного управления треста "Казпромтехмонтаж" (1987-1990);

· Директор, Генеральный директор, Президент промышленно-финансовой корпорации "Зергер" (1990-1995);

· Президент АО "Аккус" (1995);

· Доверенный управляющий АО "Сары-Арка" (1995-1997);

· Президент ТОО "Сункар" (1997-2001);

· Генеральный директор совместного предприятия АО "Казиркутсклес" (2001-2003);

· Начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Восточно-Казахстанской области (2003-12.2003);

· Начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области (01.2004-02.2005);

· Начальник управления капитального строительства Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанской области (02.2005-09.2005);

· Начальник управления капитального строительства - заместитель директора Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанской области (10.2005-01.2006);

· Заместитель Акима Восточно-Казахстанской области города Усть-Каменогорск (01.2006-02.2007);

· Заместитель Председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС Республики Казахстан (03.2007-02.2008);

· Заместитель заведующего Отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (05.01.2008-2009);

· Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2009);

· Заместитель Председателя правления АО "НК "СПК "Ертіс" (05.2009-06.2010);

· Заместитель Акима Кызылординской области (06.2010-02.2013);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей (2014-2015);

· Генеральный директор АО "КазНИИСА" (03.2015-09.2017);

· Руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алматы (09.2017-2018)

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!