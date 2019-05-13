Киевский суд оштрафовал Зеленского на 32 доллара

Политик может обжаловать решение.

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации. Суд постановил, что политик допустил нарушения во время выборов главы государства и приговорил Зеленского к штрафу в 850 гривен (чуть больше $32,4), сообщает РИА Новости.

Дело рассматривалось в отсутствие Зеленского.

Его защита попросила суд закрыть дело в связи с отсутствием состава нарушения.

Адвокат Сергей Кальченко пояснил, что политик продемонстрировал бюллетень по просьбе журналистов, но никаких призывов он не озвучивал.

По словам защитника, Зеленский, подписывая протокол, признал вину, так как не является юристом и "хотел поступить правильно".

В итоге судья Владислав Девятко признал Зеленского виновным и назначил штраф в 850 гривен (примерно 2120 рублей). Кроме того, Зеленский должен будет оплатить судебный сбор.

Политик может обжаловать решение.

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