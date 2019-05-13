Полицейские и егеря СКО устроили засаду на браконьеров

С 16 февраля по 14 июня охота на водоплавающую дичь на территории РК полностью запрещена.

Полицейские и егеря в СКО задержали подозреваемых в незаконной охоте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В районе им. Габита Мусрепова егерь обратился в полицию, сообщив о звуках выстрелов в Ломоносовском сельском округе. Сотрудники природоохранной полиции, участковые инспектора и егеря совместными усилиями провели рейдовое мероприятие. На берегу озера Биесойган была обнаружена автомашина "Nissan Patrol", на воде – лодка с людьми. Пользуясь преимуществом лодки-плоскодонки, они скрылись в камышах, куда не могла проникнуть лодка с моторным двигателем. Защитникам природы пришлось взять подозреваемых в осаду, перекрыв выходы. Терпения подозреваемых хватило до вечера. К сумеркам они покинули "убежище" и стали уверять, что к браконьерскому промыслу не имеют никакого отношения. К этому времени полицейские уже собрали с воды подбитую птицу: восемь гусей и два краснокнижных лебедя-кликуна. Также с места происшествия изъяты автомобиль, деревянная лодка, два ружья (МР-155, ИЖ-43) 12 калибра, боеприпасы к ним.

- По подозрению в совершении незаконной охоты задержаны пятеро жителей Костанайской области, - пояснил начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО подполковник полиции Айдын Байматов. – Сумма нанесенного государству ущерба превышает три млн тенге. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 337 Уголовного кодекса РК "Незаконная охота, - говорится в сообщении.

Природоохранные полицейские напоминают, что с 16 февраля по 14 июня охота на водоплавающую дичь на территории РК полностью запрещена.

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