Лучших детей-спортсменов с ограниченными возможностями выбрали в Казахстане

По словам организаторов, турнир помогает детям даже с очень серьезными диагнозами.

Третьи, уже ставшие традиционными Паралимпийские старты "Вместе к победам", проводит Фонд Первого Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Легко и даже грациозно 12-летний Леша из Восточно-Казахстанской области кружится на массивной коляске. К ней он прикован с раннего детства. Сегодня мальчик исполняет русский народный танец. Он не перестает доказывать себе и окружающим, что может быть спортивным и побеждать.

- Мой кумир – российский танцор на коляске Максим Седаков. Настоящий чемпион. У меня только одна мечта есть – ходить, - рассказывает Алексей Журавлев.

Около 200 юных спортсменов приехали в столицу из разных уголков страны, чтобы испытать силы в параолимпийских стартах в пяти видах спорта. Настоящие страсти кипят и на волейбольной площадке. Хотя, наблюдая за игрой, сложно догадаться, что эти юные спортсмены живут в мире тишины.

Спортсменка из Северного Казахстана Толганай Елюбаева с рождения почти ничего не слышит. Сегодня девушка, как никогда, нацелена на триумф.

- Мы приехали, чтобы победить в волейбол. Мы хотим первое место! – говорит Толганай Елюбаева.

С каждым годом число участников паралимпийских стартов растет, а интерес к ним болельщиков становится все выше. По словам организаторов, турнир помогает детям даже с очень серьезными диагнозами. Спортсмены, преодолевая себя, учатся идти к победе.

- Это зрелище, которое достойно не только уважения, как говорится. Да, здесь на самом деле дух захватывает, что они вытворяют. Сама воля к реализации непосредственно через творчество, через спорт, она многого стоит и об этом нельзя не сказать, - рассказывает заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК Султан Айтжанов.

Им – от 12 до 18 лет. Свои награды они заслужили. Но для этих спортсменов важна не сама победа, а участие. А еще – атмосфера – непринужденная и доброжелательная. И эти ощущение, когда вокруг не соперники, а друзья, останется с ними надолго. Как минимум, до следующих соревнований.

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