В Казахстане запустят пилотный проект по психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
"Запустить пилотный проект по оказанию государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами", – говорится в документе.
Также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов при реализации пилотных проектов.
Согласно алгоритму, информационная система Smart Data Ukimet (SDU) ежедневно:
- путем интеграционного взаимодействия с ИС "ЗАГС" формирует список детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет включительно;
- путем интеграционного взаимодействия с ИС "НОБД" выявляет и определяет опекунов у детей-сирот для дальнейшей отправки сообщения;
- в отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, сформированный по результатам пункта 5 алгоритма, проводит проверку в ИС "ЕПС" на диагнозы по результатам аудиоскрининга.
SDU в отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, проводит проверку в ИС "ЦБДИ", ИС "АПП" на наличие:
- инвалидности у ребенка;
- попечителей у детей с ограниченными возможностями;
- заключения ВКК о необходимости обучения на дому.
В отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, проверяет в ИС "РПН" прикрепление ребенка к медицинской организации для определения региона.
SDU также проводит проверку в ГБД ФЛ и ИС "ЗАГС" на:
- наличие статуса, подтверждающего, что потенциальный услугополучатель живой;
- подтверждение, что потенциальный услугополучатель не находится в местах лишения свободы;
- потенциальный услугополучатель является гражданином РК;
- потенциальный услугополучатель не находится на ПМЖ в другой стране;
- потенциальный услугополучатель не является недееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека).
После того, как услугополучатели получили заключения ПМПК в информационной системе "Национальная образовательная база данных" (ИС "НОБД"), ИС "НОБД" в отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, проверяет детей, кто уже находятся на реабилитации и социальной адаптации, и исключает из списка во избежание повторной отправки уведомления.
ИС "НОБД" в отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, проводит проверку в ГБД ФЛ и ИС "ЗАГС" на следующие критерии:
- наличие статуса "живой";
- актуальность документов (свидетельства о рождении);
- не находится в местах лишения свободы;
- гражданин Республики Казахстан;
- не находится на ПМЖ в другой стране;
- недееспособный (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека).
При наличии абонентского номера услугополучателя осуществляется отправка SMS-сообщения на его номер телефона. При согласии на оказание услуги ИС "НОБД" уведомляет потенциального услугополучателя о направлении ребенка на реабилитацию / социальную адаптацию.
Как поясняется, запуск пилотного проекта позволит детям с ограниченными возможностями пройти реабилитацию и социальную адаптацию, а также даст детям, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования, возможность получить индивидуальное бесплатное обучение на дому. Проект позволяет сдать документы и зачислить в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам в проактивном формате.
Департаментам цифровизации и автоматизации государственных услуг и инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК, "Национальный центр исследований и оценки, образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы", Комитету государственных услуг МЦРИАП предписано обеспечить внедрение пилотного проекта.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.