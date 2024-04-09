В Казахстане запустят пилотный проект по психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями

Подготовлен совместный приказ о запуске пилотного проекта по обследованию и оказанию психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями, реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с проблемами в развитии, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов при реализации пилотных проектов.

Согласно алгоритму, информационная система Smart Data Ukimet (SDU) ежедневно:

путем интеграционного взаимодействия с ИС "ЗАГС" формирует список детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет включительно;

путем интеграционного взаимодействия с ИС "НОБД" выявляет и определяет опекунов у детей-сирот для дальнейшей отправки сообщения;

в отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, сформированный по результатам пункта 5 алгоритма, проводит проверку в ИС "ЕПС" на диагнозы по результатам аудиоскрининга.

SDU в отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, проводит проверку в ИС "ЦБДИ", ИС "АПП" на наличие:

инвалидности у ребенка;

попечителей у детей с ограниченными возможностями;

заключения ВКК о необходимости обучения на дому.

В отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, проверяет в ИС "РПН" прикрепление ребенка к медицинской организации для определения региона.

SDU также проводит проверку в ГБД ФЛ и ИС "ЗАГС" на:

наличие статуса, подтверждающего, что потенциальный услугополучатель живой;

подтверждение, что потенциальный услугополучатель не находится в местах лишения свободы;

потенциальный услугополучатель является гражданином РК;

потенциальный услугополучатель не находится на ПМЖ в другой стране;

потенциальный услугополучатель не является недееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека).

После того, как услугополучатели получили заключения ПМПК в информационной системе "Национальная образовательная база данных" (ИС "НОБД"), ИС "НОБД" в отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, проверяет детей, кто уже находятся на реабилитации и социальной адаптации, и исключает из списка во избежание повторной отправки уведомления.

ИС "НОБД" в отношении потенциальных услугополучателей, включенных в список, проводит проверку в ГБД ФЛ и ИС "ЗАГС" на следующие критерии:

наличие статуса "живой";

актуальность документов (свидетельства о рождении);

не находится в местах лишения свободы;

гражданин Республики Казахстан;

не находится на ПМЖ в другой стране;

недееспособный (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека).

При наличии абонентского номера услугополучателя осуществляется отправка SMS-сообщения на его номер телефона. При согласии на оказание услуги ИС "НОБД" уведомляет потенциального услугополучателя о направлении ребенка на реабилитацию / социальную адаптацию.

Как поясняется, запуск пилотного проекта позволит детям с ограниченными возможностями пройти реабилитацию и социальную адаптацию, а также даст детям, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования, возможность получить индивидуальное бесплатное обучение на дому. Проект позволяет сдать документы и зачислить в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам в проактивном формате.

Департаментам цифровизации и автоматизации государственных услуг и инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК, "Национальный центр исследований и оценки, образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы", Комитету государственных услуг МЦРИАП предписано обеспечить внедрение пилотного проекта.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.