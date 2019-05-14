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Цукерберг не согласился разделить Facebook, WhatsApp и Instagram

Facebook, контролирующая WhatsApp, Instagram и прочие сервисы, превратилась в монополиста на рынке социальных медиа.

Фото : Dailymotion14 мая 2019, 01:50

Марк Цукерберг, гендиректор компании Facebook, в состав которой помимо одноименной соцсети входят социальная сеть Instagram и мессенджер WhatsApp, высказался против ее разделения. С таким предложением ранее выступил сооснователь социальной сети Facebook Крис Хьюз, сообщает Вести.Ru.

9 мая Хьюз, стоявший у истоков Facebook, заявил, что "власть Марка является беспрецедентной". По его словам, Цукерберг обладает огромным влиянием в мире — большим, чем любой другой американец, — а Facebook, контролирующая WhatsApp, Instagram и прочие сервисы, превратилась в монополиста на рынке социальных медиа. В колонке для The New York Times бывший однокурсник Цукерберга предложил ограничить сферы его влияния, разделить активы Facebook на более мелкие, независимые компании, а при правительстве США создать комиссию по контролю за IT-рынком.

Идеи Хьюза "никак не помогут нам решить проблемы", — заявил французскому телеканалу France Info Цукерберг, прибывший в Париж для встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

- Я считаю, если вас заботит демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы существовала компания подобная нашей, которой по силам вкладывать миллиарды долларов в год в разработку самых продвинутых средств для противодействия вмешательству в выборы, — сказал он.

При этом глава Facebook признал, что Хьюз поднял очень важные проблемы, касающиеся "вредоносного контента, нахождения верного баланса между свободой самовыражения и безопасностью, предотвращения вмешательства в выборы, защиты личных данных". Однако, чтобы их решить, разделять Facebook нецелесообразно, подчеркнул Цукерберг.


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