Первый "умный пешеход" заработал в Казахстане
Цифровая система с помощью специальных датчиков автоматически подсвечивает участок дороги, по которому пешеходу предстоит пройти.
Фото : Elitar.kz14 мая 2019, 06:26
В Сарыагаше установлен первый "умный" пешеход, пишет Elitar.
Теперь в ночное время суток жителям не придется переживать, что их может не увидеть автомобилист. Ноу-хау позволяет безопасно переходить дорогу. Цифровая система с помощью специальных датчиков автоматически подсвечивает участок дороги, по которому пешеходу предстоит пройти.
Местные жители уже оценили новинку и говорят, что теперь выходить вечером на прогулки стало гораздо спокойнее. Система в ближайшем будущем будет установлена и на других пешеходных переходах, по которым проходит много людей.
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