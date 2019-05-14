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Первый "умный пешеход" заработал в Казахстане

Цифровая система с помощью специальных датчиков автоматически подсвечивает участок дороги, по которому пешеходу предстоит пройти.

Фото : Elitar.kz14 мая 2019, 06:26

В Сарыагаше установлен первый "умный" пешеход, пишет Elitar.

Теперь в ночное время суток жителям не придется переживать, что их может не увидеть автомобилист. Ноу-хау позволяет безопасно переходить дорогу. Цифровая система с помощью специальных датчиков автоматически подсвечивает участок дороги, по которому пешеходу предстоит пройти.

Местные жители уже оценили новинку и говорят, что теперь выходить вечером на прогулки стало гораздо спокойнее. Система в ближайшем будущем будет установлена и на других пешеходных переходах, по которым проходит много людей.


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