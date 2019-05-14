Зеленский записал "послание мира" жителям Донбасса и Крыма

В записи ролика приняли участие религиозные деятели.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение различных религиозных лидеров к жителям Крыма и Донбасса, пишет "Украинская правда".

Зеленский отметил, что встречался с представителями духовенства, и результатом этих встреч стало "послание мира для жителей Крыма и Донбасса".

- Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна, - говорится в подписи к видеозаписи.

В записи ролика приняли участие почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав и Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Также на видео высказались муфтии Крыма и несколько раввинов.

В то же время, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на записи нет. Издание обратилось в пресс-службу Зеленского за комментарием относительно того, почему в обращении нет Епифания.

Позже пресс-секретарь новоизбранного президента Ольга Руденко сообщила, что принять участие в видеообращении "предлагали всем", в том числе, Епифанию. Его отсутствие команда Зеленского объясняет решением самого предстоятеля ПЦУ.

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