В каких городах уровень инфляции оказался выше среднего

Это города Нур-Султан, Шымкент и Мангистауская область.

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании правительства рассказал об итогах социально-экономического развития за январь-апрель этого года, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом он отметил, что с начала января ВВП ускорился до 4%.

- В январе-марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве. Уровень инфляции находится в запланированном коридоре. С начала года он составил 1,8%, в годовом выражении - 4,9%, - сообщил глава МНЭ.

По его словам, динамика инвестиций опережает темпы роста ВВП. Рост составил 6,7%. Значительно выросли инвестиции в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности.

- По промышленности отрицательное значение показали Кызылординская, ЗКО, Карагандинская и Мангистауская области. При этом в Кызылординской области и ЗКО увеличилась глубина спада по сравнению с 1 кварталом текущего года. По сельскому хозяйству во всех регионах сохраняется положительная тенденция, за исключением Мангистауской области. По строительству в числе отстающих регионов продолжают находиться город Нур-Султан и Мангистауская области, а также Шымкент. В данных регионах отрицательное значение уменьшается, за исключением Акмолинской области, - пояснил Даленов.

Министр добавил, что по инвестициям в основной капитал список отстающих регионов пополнила Мангистауская область.

- Снижение сохраняется в городах Шымкент и Нур-Султан, а также в Акмолинской области. В региональном разрезе определены регионы с наибольшим количеством низких показателей. Это Мангистауская область - по инвестициям, строительству, промышленности и сельскому хозяйству; город Нур-Султан - по инвестициям, строительству и вводу жилья; город Шымкент по инвестициям, вводу жилья и строительству. Кроме того, в отмеченных регионах зафиксирован уровень инфляции выше среднереспубликанского значения, в том числе на продовольственные товары, - констатировал Даленов.

Вместе с тем, по его данным, ряд регионов демонстрируют хорошую динамику сразу по нескольким показателями. Это Костанайская, Атырауская, Павлодарская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

- К примеру, в Костанайской области значительный рост наблюдается по инвестициям, строительству, вводу жилья, промышленности, в том числе обработке, сельскому хозяйству. В этих же регионах зафиксирована инфляция ниже среднереспубликанского значения, кроме Атырауской области. В целом по итогам 4 месяцев этого года наблюдается улучшение по многим показателям, за исключением горнодобывающей промышленности. Во втором квартале по ряду отраслей усиливается экономическая активность, - отметил он.

В связи с этим, как считает глава ведомства, в текущем квартале следует сконцентрироваться на нескольких аспектах.

- Во-первых, предстоящие 2 месяца являются ключевыми для инвестиций и строительства, поскольку в данный период значительно увеличивается номинальный ВДС (валовая добавленная стоимость - авт.) в строительном секторе. Во-вторых, открывается сезон для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также экспорта услуг (туризм). В-третьих, необходимо осуществить быстрое освоение бюджетных инвестиций и проведение государственных закупок для стимулирования внутреннего спроса, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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