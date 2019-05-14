На сцене "Астана Опера" представят шедевры Кажгалиева и Шопена

За пульт симфонического оркестра впервые встанет маэстро Анатолий Левин.

Яркий концерт симфонической музыки с участием народной артистки Казахстана Жании Аубакировой (фортепиано) и симфонического оркестра "Астана Опера" под управлением маэстро Анатолия Левина (Россия) пройдет на сцене Большого зала столичного оперного театра 21 мая. Слушателям предложат шедевры Тлеса Кажгалиева и Фредерика Шопена, передает пресс-служба театра.

В насыщенную концертную программу, состоящую из двух отделений, вошли – концерт для фортепиано с оркестром №2 Т. Кажгалиева, концерт №2 для фортепиано с оркестром Ф. Шопена, увертюры к операм "Идоменей" В.А. Моцарта и "Семирамида" Дж. Россини.

Сольные концерты известной казахстанской пианистки Жании Аубакировой проходят в лучших залах мира. Среди ее многочисленных наград – звания лауреата Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, государственной премии РК, Орден искусств и литературы Франции и др.

Концерт для фортепиано с оркестром №2 Т. Кажгалиева Жания Аубакирова с успехом исполняла не только на Родине, но и за рубежом, сочинение неизменно вызывает горячий восторг и гром оваций искушенной публики. Выдающееся произведение отечественной классики передает яркий национальный колорит, величие духа казахского народа. Концерт №2 для фортепиано с оркестром Ф. Шопена – одно из самых выдающихся сочинений фортепианной музыки периода романтизма. Виртуозное композиторское мастерство проявилось здесь не только в написании фортепианной партии, но и в глубоком знании симфонического оркестра.

- Достоинства фортепианной фактуры Кажгалиева позволяют не просто слышать музыку, но буквально видеть ее. Возможно, в этом композитор продолжает высокие древние традиции инструментального исполнительства казахов – непревзойденных солистов-импровизаторов, обращавших внимание не только на внутреннее содержание, но и на внешнюю форму выражения, когда музыка становится неким синкретическим действом, - отмечает Жания Аубакирова.

За пульт симфонического оркестра "Астана Опера" впервые встанет маэстро Анатолий Левин. Он сотрудничает со многими известными оркестрами и выдающимися музыкантами, такими как Валерий Афанасьев, Наталья Гутман, Элисо Вирсаладзе, Николай Петров, Александр Рудин, Дмитрий Башкиров, Алексей Любимов, Дитрих Хеншель и многими другими. Дирижер регулярно гастролирует в странах Европы, Южной Америки и в Японии.

Начало в 18:00.

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