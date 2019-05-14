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В Актобе задержан мошенник, оформивший кредит на знакомую

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Фото : zakon.kz14 мая 2019, 10:32

В полицию обратилась жительница Актобе с заявлением о том, что неизвестный человек оформил на ее имя кредит, передает Zakon.kz.

- Полицейскими в ходе проведения оперативных мероприятий установлен и задержан молодой человек, который путем обмана, воспользовавшись анкетными данными знакомой, подал заявку по программе "Онлайн-займы" и оформил на ее имя кредит на сумму 120 тысяч тенге и потратил их на свои нужды, - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.


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