Мамин рекомендовал акиматам активизировать работу

Нарекания главы кабмина касались, в частности, низких показателей у некоторых отраслей экономики в нескольких регионах, а также освоения бюджета.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений, касающихся темпов роста экономики и освоения бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы видим, что сохраняется позитивная динамика роста экономики. Основными драйверами экономики стали строительство на 8,4%, торговля на 7,3%, транспортная сфера на 4,8%, машиностроение на 19,8%, в том числе автопром на 45,8%, добыча металлических руд на 14%, нефтепереработка на 9,1% и легкая промышленность на 27,4%. Эти показатели необходимо улучшать, - сказал он.

Также глава Кабмина отметил ряд регионов по основным базовым показателям роста.

- Положительно хочу отметить работу следующих акиматов - Восточно-Казахстанская область - рост по инвестициям на 58,3%, по промышленности на 13,3%. Костанайская область - рост инвестиций на 36%, по строительству на 21,3%. Туркестанская - рост по инвестициям на 32,9%, строительство на 40,2%, ввод жилья на 31,2%, более 30%. Павлодарская - рост по инвестициям на 32,1%, по строительству на 23,9%. Атырауская - рост по инвестициям на 12,3%, строительство на 43%, ввод жилья на 19%, - перечислил Мамин.

На его взгляд, это хорошие примеры для других регионов.

- В свою очередь у акиматов Мангистауской, Акмолинской области наблюдается отрицательная динамика по показателям по строительству и инвестициям. При этом показатели по инвестициям и строительству по городу Шымкенту без учета модернизации нефтеперерабатывающего завода в целом показывают рост, однако акимату надо активизировать работу в этом направлении. Акиматам регионов, допустивших снижение, поручаю увеличить темп работы, принять активные и оперативные меры по достижению запланированного уровня, - указал премьер.

В то же время он высказался по неосвоению бюджетных средств.

- Также ряд бюджетных программ не освоили в полном объеме бюджетные средства. Необходимо усилить работу в данном направлении и обеспечить своевременное освоение средств. В целом, хочу обратить внимание на необходимость планового роста экономики. Для этого следует эффективно задействовать все имеющиеся резервы, полностью исполнить госпрограмму "Нурлы жол", "Нурлы жер". В итоге это даст эффект для качественного роста экономики. Центральным и местным исполнительным органам необходимо приложить усилия для увеличения темпа экономического роста, - заключил глава кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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