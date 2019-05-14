Абаев прокомментировал неполадки с Интернетом 9 мая

По его словам, МИОР "не отвечает за связь".

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в кулуарах правительства заявил, что его ведомство "не отвечает за связь", передает корреспондент Zakon.kz.

- Министерство информации и общественного развития не отвечает за связь. Я сейчас не смогу прокомментировать. Но действительно, как провайдеры сказали, были технические неполадки, - сказал он.

Глава ведомства рекомендовал обратиться с этим вопросом к провайдерам.

- Наверное, надо вопрос адресовать им и уточнить, какого рода неполадки были, - пояснил Абаев.

Также он развеял опасения по поводу того, что "неполадки" с Интернетом могут повториться в день выборов.

- Я не думаю, что проблемы с доступом, наблюдаемые 9 мая, повторятся 9 июня, потому что провайдеры, я думаю, починят свою технику к этому времени, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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