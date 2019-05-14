Абаев прокомментировал неполадки с Интернетом 9 мая
По его словам, МИОР "не отвечает за связь".
Фото : VistaNews.ru14 мая 2019, 11:13
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в кулуарах правительства заявил, что его ведомство "не отвечает за связь", передает корреспондент Zakon.kz.
- Министерство информации и общественного развития не отвечает за связь. Я сейчас не смогу прокомментировать. Но действительно, как провайдеры сказали, были технические неполадки, - сказал он.
Глава ведомства рекомендовал обратиться с этим вопросом к провайдерам.
- Наверное, надо вопрос адресовать им и уточнить, какого рода неполадки были, - пояснил Абаев.
Также он развеял опасения по поводу того, что "неполадки" с Интернетом могут повториться в день выборов.
- Я не думаю, что проблемы с доступом, наблюдаемые 9 мая, повторятся 9 июня, потому что провайдеры, я думаю, починят свою технику к этому времени, - заключил министр.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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