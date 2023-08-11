Без цивилизации: в поселке Абай никогда не было интернета

Село Абай, что в 25 километрах от Талдыкоргана, по сей день не могут подключить к связи. В населенном пункте никогда не было интернета и качественной мобильной связи, сообщает Zakon.kz

Село, которое носит имя известного мыслителя, расположено всего в 25 километрах от Талдыкоргана. Во всех близлежащих аулах имеется хорошая сотовая связь и высокоскоростной интернет, но цивилизация по сей день не может добраться до Абая.



"Честно, уже устали, сколько лет говорим об этой проблеме, но результата вообще нет. Сколько районных акимов обещали решить этот вопрос, но они меняются так часто, что не успеваешь их запоминать. Сеть толком не ловит, даже позвонить нужно выезжать из аула. А вот детям летом скучно, не знают уже себя куда девать", – говорят местные жители.

На сегодня в селе есть только одна возможность подключить к интернету. За 50 тысяч тенге можно установить спутниковую тарелку, которая будет работать в режиме Wi-Fi. Однако, купить ее может не каждый, поэтому большая часть населения по сей день вынуждена жить без связи.

Решить проблему пытаются и в акимате Ескельдинского района. По словам руководителя аппарата акима Берика Дюсебаева, сейчас местная администрация направило письмо в различные компании сотовой связи.

"В селе Абай отсутствует вышка сотовой связи, поэтому доступа в интернет там нет. Мы направило письмо на имя сотовых операторов с просьбой установки своих станций. Они приезжали и осмотрели местность, сейчас вопрос на рассмотрении. Усложняет ситуацию и маленькое количество населения аула", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Берик Дюсебаев

На сегодня в селе Абай проживает более 2 тысяч человек.