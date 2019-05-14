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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область

В ходе визита Президент посетит промышленные предприятия, социальные и культурные объекты.

Фото : Акорда14 мая 2019, 11:15

Началась рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

- В ходе визита Президент посетит промышленные предприятия, социальные и культурные объекты, ознакомится с планами развития региональной инфраструктуры, встретится с представителями общественности и трудовыми коллективами, - написал в Facebook Берик Уали.

Накануне глава государства посетил с рабочей поездку ЗКО.


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