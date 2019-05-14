США запретили Евросоюзу разрабатывать оружие

Развитие оборонных мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем.

Если Евросоюз продолжит разработку собственных оборонных проектов - Вашингтон грозит экономическими и политическими последствиями, передает РИА Новости.

С таким предупреждением заместитель госсекретаря США Эллен Лорд направил письмо главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

- Нынешние планы Евросоюза в сфере обороны несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО. В частности, Вашингтон не доволен принятием Регламента европейского оборонного фонда, который позволяет государствам ЕС приглашать неевропейские страны к участию в проектах, однако при этом любой из таких проектов будет полностью в интелеллектуальной собственности Евросоюза, - говорится в письме.

Стоит отметить, США также не довольны условиями программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), которая направлена на более тесное сотрудничество 25 стран-членов ЕС.

В письме говорится, что развитие оборонных мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем, которые не являются взаимозаменяемыми, а это, по мнению Лорд, расходует оборонные ресурсы и порождает соперничество между НАТО и ЕС.

- США также настаивают на том, чтобы из проектов удалили условия, касающиеся интеллектуальной собственности и контроля за экспортом, а также пункт о праве на вето, которое позволяет стране, ведущей тот или иной проект, приглашать к сотрудничеству любые предприятия, - указано в сообщении.

Еврокомиссия ранее предложила в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить инвестиции в безопасность на 40 процентов, а также создать Европейский оборонный фонд. ЕС рассчитывает благодаря инвестициям из общего фонда выйти в число четырех крупнейших инвесторов в области оборонных исследований и технологий в Европе.

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