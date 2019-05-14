На новом колесе обозрения в Рудном кабинки крутились вокруг своей оси

Колесо обозрения в парке культуры и отдыха Рудного официально было открыто 1 мая.

Видео колеса обозрения в Рудном, на котором кабинки вертятся вокруг своей оси при движении, прислал в редакцию alau.kz пользователь сайта, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как одна из кабинок застыла в перевернутом положении, а затем с грохотом вернулась в правильное. Людей в кабинках не было.

Руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов сообщил, что произошедшее станет предметом разбирательства с участием подрядчика, авторского и технического надзора.

- Мы проведем проверку, на месте разберем кабинки. Это произошло вчера, 13 мая. Сразу же после увиденного мы еще раз запустили колесо обозрения, все кабинки двигались как и полагается, – сказал Динмухамбет Тлеуов.

Колесо обозрения в парке культуры и отдыха Рудного официально было открыто 1 мая. До этого, по словам Динмухамбета Тлеуова, конструкция неоднократно запускалась ранее в разную погоду – и зимой, и весной. Никаких инцидентов не происходило.

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