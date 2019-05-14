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В штабе Зеленского уверены в смене глав МВД и МИД Украины

Также президент планирует отправить в отставку генпрокурора.

Фото : Телеканал 2414 мая 2019, 12:30

Министр обороны Арсен Аваков и министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останутся на своих должностях. Об этом заявил заявил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.

Также он сообщил, что помочь и передать дела после освобождения от должности министров – "это их добрая воля и долг, они должны будут передать дела и проинформировать новых людей".

Кроме этого, он раскрыл другие планы Зеленского.

- Он планирует отправить в отставку генпрокурора Юрия Луценко и предложить новую кандидатуру, - уточнил советник.

По информации eadaily.com, это высказывание Разумкова идет вразрез с мнением украинского олигарха Игоря Коломойского, которого многие считают "кукловодом" Зеленского. Тот ранее заявил, что Аваков является "самым успешным и профессиональным министром за последние пять лет" и поэтому должен сохранить свой пост.

Что же касается Климкина, то за него скорее всего никто заступаться не станет. Понимая это, министр ранее признался, что сам подаст в отставку при новом президенте. Правда при этом он пояснил, что к такому шагу его подталкивает "политическая культура", а не желание покинуть свой пост.


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