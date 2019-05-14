Президент озабочен истощением нефтегазовых месторождений в Кызылординской области

Нужно приступить к разработке новых месторождений.

На встрече с общественностью Кызылординской области Президент РК высказался о необходимости принятия срочных мер в связи с истощением нефтегазовых месторождений, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Сейчас наблюдается истощение нефтегазовых месторождений региона и ежегодное снижение добычи углеводородов. В будущем у занятых в этой сфере людей могут возникнуть проблемы. Необходимы срочные меры по расширению ресурсной базы, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что нужно приступить к разработке новых месторождений, внедрить современные технологии в действующие проекты.

- Правительству совместно с национальной компанией "КазМунайГаз" и акиматом предстоит выработать четкую стратегию развития нефтегазовой отрасли в регионе, - сказал Токаев.

Он также обратил внимание не то, что доходы жителей Кызылорды все еще низкие по сравнении с республиканским уровнем.

- Эту проблему не решить за один день или месяц. Я это понимаю. Но ситуацию надо менять. Повышение заработных плат в регионе – главная задача правительства и акима области, - сказал глава государства.

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