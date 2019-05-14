Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент озабочен истощением нефтегазовых месторождений в Кызылординской области

Нужно приступить к разработке новых месторождений.

Фото : rtvi.com14 мая 2019, 13:05

На встрече с общественностью Кызылординской области Президент РК высказался о необходимости принятия срочных мер в связи с истощением нефтегазовых месторождений, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Сейчас наблюдается истощение нефтегазовых месторождений региона и ежегодное снижение добычи углеводородов. В будущем у занятых в этой сфере людей могут возникнуть проблемы. Необходимы срочные меры по расширению ресурсной базы, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что нужно приступить к разработке новых месторождений, внедрить современные технологии в действующие проекты.

- Правительству совместно с национальной компанией "КазМунайГаз" и акиматом предстоит выработать четкую стратегию развития нефтегазовой отрасли в регионе, - сказал Токаев.

Он также обратил внимание не то, что доходы жителей Кызылорды все еще низкие по сравнении с республиканским уровнем.

- Эту проблему не решить за один день или месяц. Я это понимаю. Но ситуацию надо менять. Повышение заработных плат в регионе – главная задача правительства и акима области, - сказал глава государства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты