Специальные экономические зоны могут появиться на Байконуре
Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами - Токаев.
Фото : roskosmos.defence.ru14 мая 2019, 13:26
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность космодрома Байконур для развития Казахстана, передает Zakon.kz.
- Правительству и акимату нужно определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ (от ред.: специальные экономические зоны). Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами, - процитировала Акорда Президента в twitter.
Он отметил, что начата модернизация инфраструктуры города Байконыр.
- За 30 лет здесь впервые были построены многоэтажные дома и медицинский центр. Пять школ перешли на обучение по казахстанским стандартам. Планируется ремонт коммунальных сетей, строительство шести жилых домов и школы, - сказал Токаев.
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