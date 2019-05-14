Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Специальные экономические зоны могут появиться на Байконуре

Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами - Токаев.

Фото : roskosmos.defence.ru14 мая 2019, 13:26

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность космодрома Байконур для развития Казахстана, передает Zakon.kz.

- Правительству и акимату нужно определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ (от ред.: специальные экономические зоны). Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами, - процитировала Акорда Президента в twitter.

Он отметил, что начата модернизация инфраструктуры города Байконыр.

- За 30 лет здесь впервые были построены многоэтажные дома и медицинский центр. Пять школ перешли на обучение по казахстанским стандартам. Планируется ремонт коммунальных сетей, строительство шести жилых домов и школы, - сказал Токаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты