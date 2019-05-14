Специальные экономические зоны могут появиться на Байконуре

Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами - Токаев.

Фото : roskosmos.defence.ru

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность космодрома Байконур для развития Казахстана, передает Zakon.kz. - Правительству и акимату нужно определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ (от ред.: специальные экономические зоны). Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами, - процитировала Акорда Президента в twitter. Он отметил, что начата модернизация инфраструктуры города Байконыр. - За 30 лет здесь впервые были построены многоэтажные дома и медицинский центр. Пять школ перешли на обучение по казахстанским стандартам. Планируется ремонт коммунальных сетей, строительство шести жилых домов и школы, - сказал Токаев.

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