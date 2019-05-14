Британский юрист: Казнь Ассанжу не грозит

Ассанжу могут быть предъявлены в США более серьезные обвинения в шпионаже.

О том, какие последствия могут быть после экстрадиции Джулиана Ассанжа РИА Новости рассказал британский юрист, эксперт по вопросам, связанным с экстрадицией.

Стоит отметить, что в случае вынесения обвинительного приговора по обвинениям, предъявленным в США, Ассанжу грозит не более пяти лет тюрьмы.

- Если господин Ассанж будет экстрадирован в США и они захотят предъявить ему новые обвинения, помимо тех, по которым он был экстрадирован, Соединенным Штатам придется просить согласия министра внутренних дел Великобритании на предъявление этих обвинений. Такие случаи редки, но бывают. Если британский министр даст согласие, то господину Ассанжу могут быть предъявлены в США новые, более серьезные обвинения в шпионаже, - считает юрист.

По его словам, смертная казнь ему грозить не может.

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- Министр внутренних дел будет добиваться от США гарантий того, чтобы Ассанж не был наказан таким образом. Это отражает давний принцип, что Великобритания не экстрадирует людей, которым может грозить смертная казнь, - заключил он.

Джулиан Пол Ассанж - австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.

11 апреля 2019 года, после видеообращения президента Ленина Морено, власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании.

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