Чемпионат Азии по пауэрлифтингу собрал в Алматы сильнейших спортсменов

Мировые рекорды установили сразу несколько участников.

Более 300 спортсменов со всего азиатского континента сразились в соревнованиях по пауэрлифтингу в трех дисциплинах: приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и становая тяга штанги, передает Zakon.kz.

За три соревновательных дня было разыграно 44 золотых медали среди мужчин и 14 золотых медалей среди женщин. Сильнейшим среди мужчин стал Антон Соловей из Алматы с общим взятым весом 887,5 кг (присед 362,5 кг, жим лежа 220 кг, становая тяга 305 кг), выступающий в весовой категории до 140 кг.

Среди женщин самый тяжелый суммарный вес взяла Дарья Нестерова из Алматы – 452,5 кг (присед 185 кг, жим лежа 97,5 кг, становая тяга 170 кг), выступающая в весовой категории до 82,5 кг.

– В этом году мы провели Чемпионат Азии уже в четвертый раз. Мало того, что этот спорт набирает все большую популярность, Алматы становится настоящей "кузницей рекордов". По итогам нынешних соревнований мы подали в WRPF (Всемирная Федерация пауэрлифтинга без экипировки) несколько заявок на установление высших мировых достижений нашими участниками, - рассказал вице-президент Казахстанской федерации, пауэрлифтер Валихан Тен.

Сейчас спортсмены готовятся к новым соревнованиям. В сентябре этого года пройдет Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу, а в декабре в Москве – Чемпионат мира WRPF, откуда наши атлеты традиционно возвращаются не только с медалями, но и призовым общекомандным местом.

Альберт Ахметов

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