Названа причина крушения учебного самолета под Алматы

Причиной стал сильный ветер.

Причина крушения самолета Tecnam-P2002-JF в Алматинской области 10 августа 2017 года – сильный ветер на малых высотах. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК Нурлан Жумасултанов, передает корреспондент Zakon.kz.

В министерстве заверили, что основной причиной авиационного происшествия явилось попадание самолета в условия сильного сдвига ветра после взлета на малых высотах, что привело к возникновению особо опасной ситуации в полете, с которой экипаж воздушного судна не справился и допустил столкновение с землей.

Кроме того, важной сопутствующей причиной происшествия стала временная потеря мощности двигателя в наборе высоты, то есть неустойчивая работа двигателя в результате отклонения руля высоты на пикирование, при парировании повышенной вертикальной скорости набора высоты и создание отрицательной перегрузки более 0,5g в последнем полете.

- Основными сопутствующими причинами явились ряд нарушений и фальсификаций и несоответствий, выявленных в работе авиационного учебного центра при расследовании авиапроисшествия. Например, организация выполнения полетов проводилась на аэродроме Азем, в паспорте которого учебные полеты не разрешены. Горный аэродром имеет такие особенности, происходят сдвиги ветра - нисходящие и восходящие потоки. В данном случае самолет попал в восходящий поток и очень резво начал набирать высоту, его подхватило и понесло вверх. Это все оперативно записали средства контроля самолета. В этой ситуации экипаж во избежание быстрого набора нестандартного отвел ручку управления от себя, то есть уменьшил вертикальную скорость, и в этот момент возникло такое явление как отрицательная перегрузка, - рассказал Жумасултанов.

Он добавил, что в силу конструктивных особенностей самолета (четырехцилиндровый двигатель с двумя карбюраторами) произошло временное нарушение снабжения топливовоздушной смесью двигателя. Была потеряна мощность двигателя, потеряна скорость полета, что привело к сваливанию самолета в штопор.

- Буквально на прошлой неделе мы закончили расследование (…) Комиссией по расследованию в адрес эксплуатантов учебных воздушных судов, Академии гражданской авиации, а также Комитета гражданской авиации вынесены соответствующие рекомендации, обязательное исполнение которых снизит вероятность наступления подобных авиационных происшествий в будущем, - заключил он.

10 августа под Алматы во время выполнения учебно-тренировочного задания самолет Tecnam-P2002 упал в двух километрах от аэродрома Азем. В результате аварии погибли курсант Айдар Абишев и пилот-инструктор Сергей Курченко.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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