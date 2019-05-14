Девальвации после выборов в Казахстане не будет - Нацбанк

На сегодняшний день, как отмечает замглавы Нацбанка, нет ни одного фактора, которые могли бы подтвердить возможность девальвации в стране.

Существенных колебаний курса или девальвации после президентских выборов в Казахстане ожидать не стоит. Об этом после презентации в мажилисе законопроекта по вопросам регулирования и развития финансового рынка сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков, передает корреспондент Zakon.kz.

- Посмотрите на все эти цифры: цену на нефть, курс рубля, уровень изменений долларизации депозитов. То есть, нет ни одного фактора, кроме как слухов, которые бы, так скажем, подтверждали их в части, связанной с девальвацией, - сообщил в кулуарах мажилиса Смоляков.

Он напомнил, что ранее на сайте Нацбанка публиковали информацию по изменениям, связанным с золотовалютными активами.

- Тем более, что вы можете посмотреть статистику наших интервенций. Когда говорят про различные риски, связанные с курсом, я хотел бы отметить, что мы недавно публиковали статистику платежного баланса за первый квартал. Так вот, у нас текущий счет или сальдо операций по товарам и услугам составляет 800 млн долларов США в плюсе. У нас за первый квартал прошлого года было минус 900 млн долларов по данному показателю, - объяснил Смоляков.

Замглавы Нацбанка также добавил, что никакие существенные колебания после выборов также невозможны.

- Колебания они каждый день происходят. Никакие существенные (колебания) невозможны, потому что мы находимся в другой парадигме сейчас. В то время была ситуация, когда был другой режим денежно-кредитной политики, то есть мы жили в режиме привязанного курса. Сейчас у нас другой режим, - заключил Олег Смоляков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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