Достижения и проблемы Кызылординской области озвучил Президент РК

Акцент был сделан на проблемных вопросах Кызылординской области.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Кызылординской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, ветераны, молодежь, руководители местных органов власти, работники СМИ.

Президент Казахстана отметил, что он уделяет особое внимание поступающим от населения предложениям, с учетом которых будут разрабатываться специальные государственные программы развития регионов страны. В выступлении акцент был сделан на проблемных вопросах Кызылординской области.

– Повышение уровня оплаты труда – главная задача правительства и акима области. Необходимо уделять особое внимание открытию новых рабочих мест с достойной зарплатой. В этом деле необходимо эффективно использовать потенциал крупных предприятий, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важность защиты интересов соотечественников, которые работают в зарубежных компаниях. Вместе с тем он остановился на достижениях региона в социальной сфере.

– В области начала действовать Социальная дорожная карта поддержки многодетных, малообеспеченных семей. В этом году в рамках программы "Ауыл – ел бесігі" осуществляется 60 проектов в сферах образования, здравоохранения, культуры, дорожного строительства на сумму 1,7 миллиарда тенге. Поручаю акиму области реализовать их своевременно и эффективно, - подчеркнул Президент.

В выступлении была отмечена необходимость формирования новых драйверов роста, которые станут основой сильной экономики.

– Политика индустриализации дала свои результаты и будет продолжена. С 2013 года доля обрабатывающей промышленности в экономике региона увеличилась в два раза. В регионе запущено крупное цементное производство. На месторождении "Шалкия" начато строительство обогатительного комбината. Необходимо также ввести в строй стекольный завод. Поручаю холдингу "Байтерек" совместно с акиматом запустить завод и выпустить первое казахстанское стекло, - сказал Касым-Жомарт Токаев

Глава государства обратил внимание на то, что благополучие аулов тесно связано с развитием агропромышленного сектора, потенциал которого не в полной мере реализуется в Кызылординской области.

– В регионе дефицит поливной воды, поэтому необходимо строить новые водохранилища. Правительству совместно с областным акиматом следует приступить к решению этой проблемы и представить мне конкретный план работы. Пришло время для модернизации сельской инфраструктуры по всей стране. Нужно обновить местные дороги, водопроводы, электросети, культурно-спортивные комплексы, - заявил Глава государства.

Президент Казахстана отдельно остановился на экологической ситуации в регионе, в частности обратил внимание на проблему Арала и необходимость утилизации отходов нефтегазовой и урановой отрасли.

- Экология – одна из проблем, волнующих жителей Кызылординской области. Людей беспокоит судьба Арала. По инициативе Елбасы реализуется проект по регулированию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря. Благодаря этому проекту и Кокаральской плотине в Малом Арале восстановился уровень воды. Это способствовало возрождению рыбного хозяйства. Еще одна значимая проблема – отходы нефтегазовой и урановой промышленности. Предприятия региона должны внедрять новые технологии, соответствующие международным стандартам экологической безопасности, - считает Касым-Жомарт Токаев.

От имени общественности Кызылординской области со своими предложениями и пожеланиями выступили ветераны, предприниматели, учителя, спортсмены.

Глава государства подчеркнул, что затронутые на встрече вопросы будут на его особом контроле, и призвал всех сплоченно работать на благо Кызылординской области.

В завершение Касым-Жомарт Токаев вручил благодарственные письма за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны директору ТОО "Сыр Маржаны" Отееву, врачу многопрофильной детской больницы Шуленбаеву, депутату Кызылординского городского маслихата, руководителю ассоциации строителей области Ерназарову, мастеру спорта международного класса, прославленной фигуристке Турсынбаевой и директору школы искусств "Нартай" Бекпеисову.

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