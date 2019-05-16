Впервые в Казахстане Президентская клиника внедрила диффузионный тест

Методика существенно улучшит диагностику болезней органов дыхания.

В Больнице Медицинского центра УДП РК запустили новый вид исследования легких.

Диффузионный тест является чувствительным и применяется как для диагностики и выработки клинической тактики, так и для контроля эффективности лечения больных.

При некоторых заболеваниях, изменение диффузионной способности легких может быть единственным функциональным нарушением, выявленным у больного, отмечает доктор медицинских наук Роза Бакенова.

- Методика существенно улучшит диагностику болезней органов дыхания, приводящих к нарушению функции легких – доставки кислорода в кровь. Становится возможным точное определение степени функциональных расстройств дыхательной системы. Это позволит не только точно диагностировать патологический процесс в легких, но и осуществлять мониторинг эффективности проводимой терапии и правильно проводить экспертную оценку степени утраты трудоспособности и прогнозировать динамику течения заболевания, - отметила доктор.

Во время исследования пациент вдыхает газовую смесь с определенным процентным содержанием окиси углерода и задерживает дыхание на 10 секунд. На выдохе оценивается концентрация окиси углерода. Это позволит определить диффузионную способность легких пациента. Исследование проводится натощак в утренние часы. Накануне вечером при отсутствии противопоказаний можно выпить активированный уголь. Также не следует принимать бронхолитические лекарства (только по согласованию с врачом) как минимум за шесть часов до исследования.

Процесс дыхания состоит из нескольких этапов, при этом газообмен через альвеолярно-капиллярную мембрану в легких является ключевым моментом для обеспечения тканевого метаболизма. Поэтому исследование диффузионной способности легких – это один из наиболее важных и часто используемых в клинической практике тестов, который позволяет судить о способности легких справляться со своей основной функцией – переносом кислорода из атмосферного воздуха в кровь.

Существует несколько методик определения трансфер-фактора. Метод однократного вдоха с задержкой дыхания является наиболее предпочтительным тестом, который рекомендуют и Американское торакальное общество (ATS), и Европейское респираторное общество (ERS), поскольку тест считается одним из самых надежных и доступных.

Любой патологический процесс, который снижает площадь диффузионной поверхности или увеличивает толщину альвеолярно-капиллярной мембраны, способствует уменьшению диффузионной способности легких. Состояния, при которых снижается площадь диффузионной поверхности: эмфизема легких; уменьшение легочного объема; сужение просвета бронхов (бронхиальная обструкция), обусловленная опухолью; множественные эмболы в легочной артерии.

Состояния, при которых увеличивается толщина альвеолярно-капиллярной мембраны: идиопатический легочный фиброз; сердечная недостаточность; асбестоз; саркоидоз; системная склеродермия или системная красная волчанка; альвеолиты или фиброзы, вызванные лекарственными препаратами; гиперчувствительные пневмониты; гистиоцитоз Х; альвеолярные протеинозы. Другие причины: высокое напряжение оксида углерода в крови у злостных курильщиков, уменьшение объема легких и перераспределение кровотока.

Изменение диффузионной способности легких является наиболее ранним признаком нарушения структуры легочной ткани, в то время как легочные объемы и бронхиальная проходимость могут оставаться нормальными. Диффузионный тест, который внедрен в Больнице Медицинского центра УДП РК, делается на современном, высокотехнологичном оборудовании компании Shiller (Germany) высококвалифицированными специалистами. Метод исследования диффузионной способности легких – это своевременные и качественно новые возможности в диагностике болезней органов дыхания в Казахстане.

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